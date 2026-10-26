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Prakiraan Cuaca Hari Ini 26 Oktober: Hujan Mengguyur Mayoritas Kota Besar di RI

Prakiraan Cuaca Hari Ini 26 Oktober: Hujan Mengguyur Mayoritas Kota Besar di RI
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Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update prakiraan cuaca hari ini Senin 26 Oktober 2026. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hari ini di berbagai wilayah Indonesia bervariasi, mulai hujan ringan hingga potensi hujan disertai petir.

Prakirawan BMKG Puji S memprakirakan potensi hujan petir di Tanjungpinang, serta hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Medan.

Sementara itu, wilayah Banda Aceh, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, dan Pangkalpinang berpotensi turun hujan ringan.

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Pekanbaru dan Bengkulu diprakirakan mengalami udara kabur.

Beralih ke Pulau Jawa, BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah tersebut akan diguyur curah hujan dengan intensitas ringan.

Namun, untuk kawasan Bandung diimbau mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang.

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Di kawasan Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang diprakirakan berawan tebal hingga berawan, sedangkan Mataram berpotensi diselimuti udara kabur.

Bergeser ke wilayah Pulau Kalimantan, BMKG secara khusus memberikan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di sejumlah kota besar.

Prakiraan cuaca hari ini di berbagai wilayah Indonesia bervariasi, mulai hujan ringan hingga potensi hujan disertai petir.

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