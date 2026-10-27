Prakiraan Cuaca Hari Ini 27 Oktober, Hujan Ringan di Mayoritas Wilayah RI

jpnn.com - JAKARTA - Berikut prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hari ini Selasa 27 Oktober 2026. BMKG memprakirakan cuaca hari ini sebagian besar wilayah Indonesia hujan ringan.

Menurut Prakirawan Cuaca BMKG Bintari, potensi hujan ringan terdapat di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Pangkalpinang, Serang, Semarang, Surabaya, Pasar, dan Mataram.

Potensi hujan ringan juga terdapat di Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, Samarinda, Tanjung Selor, Makassar, Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke.

Dia juga menyebutkan udara kabur berpotensi terjadi di Jambi, Bandar Lampung, Ambon, dan Kendari. Adapun hujan sedang diprakirakan mengguyur Bandung dan Yogyakarta.

Sementara itu, cuaca berawan tebal diprakirakan menutupi Jakarta dan Ternate, kondisi berawan di Kupang, serta hujan disertai petir di Tanjung Pinang.

Bintari mengingatkan para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut untuk mewaspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudera Hindia selatan Jawa Timur.

Masyarakat pesisir, kata dia, diimbau menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, pesisir Sumatera Barat, pesisir Lampung, pesisir Jakarta, pesisir Jawa Barat, pesisir Jawa Timur, dan pesisir Bali.

"Selain itu, potensi banjir rob juga dapat terjadi di pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Utara, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Kalimantan Tengah, pesisir Sulawesi Utara, dan pesisir Maluku Tengah," katanya di Jakarta, Selasa (27/10).