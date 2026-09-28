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Prakiraan Cuaca Hari Ini 28 September: Sebagian Besar Wilayah RI Berawan

Prakiraan Cuaca Hari Ini 28 September: Sebagian Besar Wilayah RI Berawan
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BMKG memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berawan hari ini. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia berawan hari ini Senin 28 September 2026.

Menurut Prakirawan Cuaca BMKG Diah Ayuretnani, potensi cuaca berawan ditemukan di Banda Aceh. Adapun potensi cerah berawan, berawan, hingga berawan tebal di kota Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram dan Kota Kupang.

Terdapat pula potensi cerah berawan hingga berawan di Kota Makassar, Gorontalo, dan Manado.

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"Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Kota Ternate, Ambon dan Kota Merauke," kata Diah di Jakarta, Senin (28/9).

Selain itu terdapat potensi hujan ringan di kota Padang, Pekanbaru, Tanjungpinang, Bandung, Mamuju, Palu, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya.

"Terdapat potensi udara kabur di Kota Bengkulu, Palembang dan Kota Pangkalpinang," katanya.

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Dia menambahkan bahwa ada potensi udara kabur  di Yogyakarta, Samarinda, dan Banjarmasin. Sementara itu, potensi hujan disertai petir di Jambi, Pontianak, dan Tanjung Selor.

Diah mengingatkan adanya potensi asap atau kabut di Kota Bandar Lamping, Palangka Raya, dan Kendari.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memprakirakan cuaca berawan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia hari ini.

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