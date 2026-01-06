menu
Prakiraan Cuaca Hari Ini 6 Januari: Hujan Ringan di Sebagian Besar Wilayah RI
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Selasa 6 Januari 2026. B

BMKG memprakirakan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Republik Indonesia hari ini.

Berdasarkan situs resmi BMKG, di Jakarta, Selasa (6/1), hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kota Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, dan Bandung.

Hujan ringan juga diprediksi mengguyur Kota Denpasar, Gorontalo, Makassar, Manado, Medan, Palangka Raya, dan Pangkalpinang.

Cuaca di Kota Samarinda, Semarang, Serang, Sofifi, Sorong, Surabaya, dan Tanjungpinang berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan hari ini.

Adapun Kota Kendari diprakirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Masyarakat diminta mewaspadai potensi terjadinya hujan yang disertai dengan petir di Kota Banjarbaru, Kupang, Merauke, dan Tanjung Selor.

Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprakirakan akan cerah. Cuaca di Kota Jakarta, Bengkulu, Jambi, Jayapura, Jayawijaya, dan Mamuju diprakirakan berawan.

Prakiraan cuaca hari ini 6 Januari 2026, BMKG sebut hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah RI.

