Prakiraan Cuaca Hari Ini, Berawan-Hujan Ringan di Mayoritas Wilayah

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Sabtu 18 Oktober 2025.

BMKG mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang, hingga lebat, yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia.

Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, Sabtu (18/10), Prakirawan BMKG Ina Indah Hapsari menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang di sekitar Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, perairan barat Aceh sampai barat Bengkulu.

Selanjutnya, perairan barat Lampung, Lampung, Selat Malaka dan Laut China Selatan, Riau, Selat Sunda, Banten, Laut Jawa bagian timur, Nusa Tenggara Timur, Laut Sawu, Maluku, Laut Banda, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, perairan utara Papua dan Papua.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, di antaranya Medan, Kupang, Pontianak, dan Sorong.

Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Tanjungpinang, Bengkulu, Palembang, Pangkalpinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Palangka Raya, Banjarmasin, Tanjung Selor, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya.

Adapun beberapa kota besar lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, di antaranya Jambi, Surabaya, Samarinda, Manado, Gorontalo, dan Merauke.