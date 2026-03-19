Prakiraan Cuaca Hari Ini, Berikut Daftar Daerah Berpotensi Hujan Lebat
jpnn.com - JAKARTA – Berikut data prakiraan cuaca hari ini Kamis 19 Maret 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
BMKG memprakirakan pada hari ini sejumlah wilayah di tanah air berpotensi diguyur hujan dengan beragam intensitas, mulai dari hujan ringan hingga sangat lebat.
Prakirawan BMKG Rizky dalam tayangan informasi cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Kamis pagi, menyebutkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat berpeluang terjadi di beberapa wilayah, antara lain Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Selatan.
"Sementara hujan disertai petir diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar seperti Padang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Semarang, Banjarmasin, Samarinda, Tanjung Selor, serta Kendari dan Merauke di wilayah timur Indonesia," kata Rizky.
Rizky kemudian menyampaikan potensi cuaca yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia itu diakibatkan oleh kombinasi dinamika atmosfer dan perlu diwaspadai masyarakat.
Berikutnya, ia menyampaikan bahwa hujan ringan berpotensi mengguyur sejumlah wilayah. Di antaranya adalah Medan, Pekanbaru, Serang, Jakarta, Bandung, Pontianak, Palangkaraya, Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, serta sebagian besar wilayah Papua.
Selain itu, kata dia melanjutkan, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal diprakirakan terjadi di Yogyakarta, Banda Aceh, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Mataram.
Rizky juga menginformasikan adanya potensi udara kabur di Bandar Lampung.
BMKG merilis prakirakan cuaca hari ini, Kamis 19 Maret 2026, di mana sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan lebat.
- Panas Ekstrem di Jakarta, Pramono Belum Merencanakan Hujan Buatan
- Prakiraan Cuaca Hari Ini: Beberapa Kota Besar Berpotensi Hujan, Pemudik Perlu Tahu
- Prakiraan Cuaca Jakarta Senin 16 Maret, Berawan pada Sore & Malam Hari
- Versi BMKG, Hujan Lebat Bakal Guyur 3 Provinsi saat Mudik dan Balik Lebaran 2026
- BMKG: Sebagian Besar Wilayah RI Berawan Hari Ini
- Yogyakarta Diprediksi Dilanda Cuaca Ekstrem Akibat Bibit Siklon 90S, Waspada