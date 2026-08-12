Prakiraan Cuaca Hari Ini, Berikut Daftar Kota Besar Berpotensi Hujan

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data prakiraan cuaca hari ini Rabu 12 Agustus 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BMKG mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Rabu.

Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Miftah Ali menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang di pesisir barat Sumatera Utara, Riau, Samudra Hindia Selatan, Jawa Timur, Laut Sawu, Serawak, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara hingga Sabah, Laut Sulu, Selat Makassar, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan, Papua serta perairan barat dan selatan Papua Selatan.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan sejumlah kota besar akan mengalami hujan ringan pada hari ini, yaitu wilayah Medan, Padang, Tanjung Selor, Ambon, dan Jayapura.

Adapun kota besar lainnya diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, yakni wilayah Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung.

Selain itu, Semarang, Surabaya, Samarinda, Banjarmasin, Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Gorontalo, Kendari, Manado, Ternate, Manokwari, Nabire, dan Merauke.

Sebelumnya pada Selasa (11/8), BMKG menjelaskan fenomena El Nino berstatus kuat menyebabkan kondisi Sumatera Selatan (Sumsel) semakin kering dan diperkirakan berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus-September 2026.