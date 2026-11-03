Prakiraan Cuaca Hari Ini: BMKG Prakirakan Hujan Ringan Mengguyur Mayoritas Wilayah RI

jpnn.com - JAKARTA - Berikut prakiraan cuaca hari ini Selasa 3 November 2026. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan ringan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia.

Prakirawan Cuaca BMKG Ina Indah H mengatakan hujan ringan diperkirakan turun di Medan, Pekanbaru, Tanjungpinang, Jambi, Pangkalpinang, Palembang, Bengkulu, dan Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Tanjung Selor, Samarinda dan Palangka Raya, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Gorontalo, Mamuju, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayawijaya.

Cuaca berawan tebal diperkirakan terjadi di Banda Aceh, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Kupang, Palu, Kendari, Makassar, serta Manokwari. Selain itu, cuaca cerah berawan hingga berawan tebal diprakirakan terjadi di Semarang, Bandung, Surabaya, dan Kupang.

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Hujan dengan intensitas sedang diprakirakan turun di Merauke, hujan petir di Padang, dan udara kabur di Jayapura.

Dalam kesempatan itu, Ina mengingatkan pengguna transportasi udara untuk mewaspadai potensi pertumbuhan awan hujan atau awan kumolonimbus di sejumlah wilayah Indonesia, dimulai dari Pulau Sumatra meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, kemudian Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua Tengah.

Untuk wilayah perairan di Samudra Hindia, sebelah barat Aceh, Kepulauan Nias, Kepulauan Mentawai, Bengkulu, serta Selat Karimata bagian utara dan selatan, Laut Jawa bagian barat, dan Laut Seram. “Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan," katanya di Jakarta, Selasa.

Bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut diimbau mewaspadai ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Jawa Timur, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik utara Maluku.

"Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Jawa Barat, pesisir Jawa Tengah, pesisir Kalimantan Tengah, dan pesisir Kalimantan Selatan," ujarnya. (antara/jpnn)