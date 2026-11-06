Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Berpotensi Terjadi di Sejumlah Kota 

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sejumlah kota di Indonesia hari ini Jumat 6 November 2026.

BMKG dalam siaran harian yang diikuti dari Jakarta menyampaikan bahwa hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Medan dan Padang.

Hujan disertai petir diprakirakan terjadi di wilayah Tanjungpinang dan Pangkalpinang.

Adapun sejumlah kota lainnya di Sumatra, yakni Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung, diprakirakan diguyur hujan ringan.

Sementara itu, di Pulau Jawa, kota-kota seperti Serang, Jakarta, dan Semarang berpotensi diguyur hujan ringan.

Bandung diprakirakan berawan hingga berawan tebal, Yogyakarta dan Surabaya berpotensi mengalami udara kabur.

Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, dan Kupang diprakirakan berawan hingga berawan tebal, sedangkan Mataram berpotensi mengalami udara kabur.

BMKG juga memprakirakan hujan ringan terjadi di sejumlah kota di Kalimantan, meliputi Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, Samarinda, dan Tanjung Selor.