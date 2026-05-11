Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan di Mana-mana, Jakarta Juga
jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca hari ini, Senin 11 Mei 2026.
BMKG memprakirakan cuaca hari ini, sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan.
Prakirawan BMKG Rizky pada kanal YouTube yang diikuti di Jakarta menyampaikan, diawali dari wilayah Sumatra, Banda Aceh diprakirakan berawan tebal.
Kota Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, dan Bengkulu akan diguyur hujan ringan.
"Waspadai hujan petir yang dapat terjadi di Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung," katanya.
Beralih ke Pulau Jawa. Cuaca hari ini di Surabaya dan Yogyakarta berpotensi berawan tebal.
Adapun cuaca Jakarta hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Begitu juga Serang, Bandung, dan Semarang.
Kemudian untuk wilayah Kalimantan, seluruh kota besar diprakirakan hujan ringan, mulai dari Kota Pontianak, Samarinda, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin.
Berikut ini data dari BMKG mengenai prakiraan cuaca hari ini, di mana sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Cuaca Hari Ini 10 Mei, Hujan Lebat Berpotensi Mengguyur Sejumlah Wilayah
- Berikut Data Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Semoga Bermanfaat
- Musim Kemarau, Pemerintah dan APP Group Berkolaborasi Hadapi Ancaman Karhutla
- Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sebagian Wilayah Ibu Kota Hujan, Berikut Datanya
- Prakiraan Cuaca Jakarta Selasa 5 Mei 2026, Hujan dari Pagi Hingga Sore
- Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Basah sejak Pagi