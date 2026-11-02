Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan di Mana-mana, Termasuk Sejumlah Kota di Jawa
jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca hari ini, Senin 2 November 2026.
BMKG memprakiraan sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan ringan.
Prakirawan BMKG Sastia dalam tayangan Youtube yang dipantau dari Jakarta menyampaikan, diawali dari Pulau Sumatra, Kota Banda Aceh dan Pangkal Pinang diprakirakan berawan tebal, sedangkan Bandar Lampung berpotensi asap atau kabut.
"Hujan ringan diprakirakan mengguyur wilayah Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Palembang," katanya.
Beralih ke Pulau Jawa, cuaca di wilayah Yogyakarta berpotensi udara kabur, sedangkan Surabaya berawan tebal.
Hujan ringan diprakirakan akan mengguyur Jakarta, Serang, dan Bandung.
"Kota Semarang berpotensi hujan dengan intensitas sedang," ujar
Kemudian untuk cuaca di Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Selor dan Palangkaraya.
BMKG merilis prakiraan cuaca hari ini, Senin 2 November 2026, di mana sejumlah kota di Indonesia berpotensi diguyur hujan.
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