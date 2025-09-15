Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Disertai Petir Mengguyur Sejumlah Kota

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Senin 15 September 2025.

BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga disertai petir, terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia hari ini.

Prakirawan BMKG Wahyu Annisa mengatakan hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa kota besar di Pulau Sumatra, seperti Medan (Sumatera Utara), Padang (Sumatera Barat), Tanjungpinang (Kepulauan Riau), Jambi, dan Bengkulu.

Di Pulau Jawa, lanjut dia, hujan ringan diprakirakan mengguyur Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan Yogyakarta.

“Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Mataram (Nusa Tenggara Barat)), Denpasar (Bali), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Palu (Sulawesi Tengah) dan Gorontalo," kata Wahyu dalam video prakiraan cuaca BMKG yang dipantau di Jakarta, Senin (15/9).

BMKG juga memprakirakan hujan dengan intensitas sedang akan terjadi di Mamuju (Sulawesi Barat), Sorong (Papua Barat Daya) serta Nabire (Papua Tengah).

Wahyu mengingatkan potensi hujan disertai petir di beberapa kota, seperti Pekanbaru (Riau), Pangkalpinang (Kepulauan Bangka Belitung), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Manado (Sulawesi Utara) dan Ternate (Maluku Utara).

Sementara itu, kondisi berawan tebal diprakirakan terjadi di Banda Aceh (Aceh), Palembang (Sumatera Selatan), Bandar Lampung (Lampung), Serang (Banten), Jakarta, Kupang (Nusa Tenggara Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Kendari (Sulawesi Tenggara). Udara kabur berpotensi terjadi di Surabaya (Jawa Timur).