Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan Lebat Berpotensi Mengguyur Sejumlah Kota
jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan cuaca hari ini Kamis 29 Oktober 2026 didominasi potensi hujan.
BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Indonesia.
Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, potensi hujan disertai petir terjadi di sejumlah kota, antara lain Padang, Jambi, Tanjungpinang, Bengkulu, dan Jakarta.
“Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di berbagai wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” ujar Prakirawan BMKG Lintang dalam siaran rutin yang diikuti dari Jakarta.
BMKG menjelaskan sirkulasi siklonik yang terbentuk di perairan utara Aceh memicu daerah pertemuan dan perlambatan angin di perairan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, serta wilayah di sekitar sirkulasi tersebut.
Kondisi atmosfer itu dapat mendukung pertumbuhan awan hujan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya hujan di wilayah sekitarnya.
Untuk wilayah Sumatra, hujan ringan diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Pangkalpinang, dan Bandar Lampung.
Di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, hujan ringan diprakirakan terjadi di Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Denpasar. Sementara itu, Mataram dan Kupang diprakirakan berawan, sedangkan Surabaya berpotensi mengalami udara kabur.
Prakiraan cuaca hari ini Kamis 29 Oktober 2026, hujan lebat berpotensi mengguyur sejumlah kota di RI.
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