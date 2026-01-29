Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan Lebat Berpotensi Mengguyur Sejumlah Wilayah

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Kamis 29 Januari 2026. BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur berbagai wilayah di Indonesia

"Kombinasi dinamika atmosfer menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Yogyakarta, Sulawesi Utara dan NTT," kata Prakirawan BMKG Ina Indah H dalam prakiraan cuaca daring diikuti dari Jakarta, Kamis (29/1).

Secara khusus untuk sejumlah kota besar di Tanah Air, Ina mengatakan di Sumatra terdapat potensi udara kabur di Banda Aceh, berawan tebal di Medang, Tanjungpinang dan Pangkalpinang.

Potensi hujan ringan diperkirakan turun di wilayah Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu dan Palembang pada hari ini, disertai dengan kemungkinan hujan petir di daerah Bandar Lampung.

Untuk wilayah Jawa, BMKG memprakirakan potensi hujan ringan di Serang dan Bandung, hujan intensitas sedang di Jakarta dan hujan lebat di Yogyakarta. Hanya Surabaya yang pada hari ini diprediksi berawan tebal di Pulau Jawa.

Dia menyebut bahwa di Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Palangka Raya dan Samarinda serta hujan disertai petir di Tanjung Selor dan Banjarmasin.

Terdapat juga potensi hujan intensitas ringan di Denpasar dan Kupang serta kondisi cuaca berawan tebal di Mataram.

Di Sulawesi pihaknya memprakirakan terdapat indikasi potensi hujan dengan intensitas ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, dan Makassar serta hujan petir di Kendari.