Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan Lebat Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah RI

Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Selasa 14 April 2026. BMKG menyatakan bahwa dinamika atmosfer menyebabkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah di Indonesia.

Prakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan bahwa potensi cuaca tersebut berpeluang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara,

Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara.

"Waspadai potensi hujan petir di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Tanjung Selor, dan Banjarmasin," katanya  dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa (14/4).

Adapun potenti hujan sedang berpeluang terjadi di Medan, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta.

Kemudian, potensi hujan ringan di Pekanbaru, Tanjungpinang, Padang, Jambi, Bengkulu, Serang, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Palangka Raya, dan Samarinda.

Kondisi berawan tebal diprakirakan menyelimuti wilayah Banda Aceh pada hari yang sama.

Untuk Indonesia bagian timur, dia mengingatkan perlunya mewaspadai potensi hujan sedang di Mamuju dan Ternate.

