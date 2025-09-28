Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan Mengguyur Mayoritas Wilayah RI

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Minggu 28 September 2025.

BMKG memprakirakan hujan mengguyur mayoritas wilayah Indonesia.

Menurut BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi mulai dari ringan hingga disertai petir.

Prakirawan BMKG Sastia Frista menyampaikan hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar di Pulau Sumatra, yakni Padang, Sumatera Barat; Tanjungpinang, Kepulauan Riau; Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bandar Lampung, Lampung.

“Kondisi serupa juga berpotensi mengguyur Jakarta; Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; Gorontalo; Palu, Sulawesi Tengah; serta Makassar, Sulawesi Selatan,” ujar Sastia dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Minggu (28/9) pagi.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpeluang terjadi di Medan, Sumatera Utara; Serang, Banten; Denpasar, Bali; dan Mamuju, Sulawesi Barat.

BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan disertai petir di beberapa wilayah, seperti Jambi; Bengkulu; Palembang, Sumatera Selatan; Pontianak, Kalimantan Barat; Palangka Raya, Kalimantan Tengah; dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Selain itu, kondisi berawan dan berawan tebal diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Kupang, Nusa Tenggara Timur; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Manado, Sulawesi Utara; dan Kendari, Sulawesi Tenggara.