Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan Mulai Merata

jpnn.com - JAKARTA – Berikut prakiraan cuaca hari ini Senin 12 Oktober 2026 di sejumlah wilayah di Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan mendominasi sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku, dan Papua pada Senin.

Prakirawan BMKG Afif dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Senin pagi, menyampaikan hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah kota, yakni Banda Aceh (Aceh), Padang (Sumatera Barat), Pekanbaru (Riau), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Bengkulu, dan Bandar Lampung (Lampung).

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"Kemudian, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Jakarta, Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Mamuju (Sulawesi Barat), Ternate (Maluku Utara), Sorong dan Manokwari (Papua Barat), serta Nabire (Papua Tengah)," kata Afif.

Sementara itu hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Medan (Sumatera Utara).

Adapun hujan yang dapat disertai kilat atau petir diprakirakan terjadi di Pontianak (Kalimantan Barat) dan Tanjung Selor (Kalimantan Utara).

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Selain hujan, BMKG memprakirakan cuaca cerah berawan hingga berawan tebal berpotensi terjadi di Serang (Banten), Yogyakarta, Surabaya (Jawa Timur), Denpasar (Bali), Mataram (Nusa Tenggara Barat) dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).

Cuaca berawan tebal juga berpotensi terjadi di Makassar (Sulawesi Selatan), Kendari (Sulawesi Tenggara), Palu (Sulawesi Tengah), dan Gorontalo. Sementara itu cuaca berawan diprakirakan terjadi di Jayapura (Papua).