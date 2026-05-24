Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan Ringan Berpotensi di Mayoritas Kota Besar

jpnn.com - JAKARTA - Berikut prakiraan cuaca hari ini Minggu 24 Mei 2026. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan ringan, sedang, hingga lebat yang dapat disertai kilat serta angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia.

Prakirawan Miftah Ali sebagaimana dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta menerangkan bahwa secara umum, daerah konvergensi memanjang di Bengkulu, perairan barat Lampung hingga barat daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, serta Samudra Pasifik utara Papua barat daya.

Kondisi serupa juga terpantau di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Laut Banda. Kondisi itu mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang, yakni di Bengkulu, Bandung, Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, Tanjung Selor, Mamuju, Manado, Nabire dan Jayawijaya.

Adapun beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu wilayah Medan, Pekanbaru, Tanjungpinang, Padang, Jambi, Palembang, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari dan Merauke.

Adapun kota besar yang diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, yakni wilayah Banda Aceh, Pangkalpinang, Denpasar, Mataram, dan Kupang.

Sebelumnya, Jumat (22/5), BMKG menyebutkan sejumlah perairan di Sumatera Utara berpotensi terjadinya gelombang tinggi pada 23 hingga 26 Mei 2026. Potensi gelombang tinggi itu harus diwaspadai karena dapat mengganggu pelayaran, khususnya bagi nelayan yang menggunakan perahu.

"Gelombang dapat mencapai ketinggian 1,5 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi pada 23 hingga 26 Mei 2026," kata Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Belawan Rizki Fadhillah Pratama Putra di Medan, Jumat (24/5).