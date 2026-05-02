Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Mayoritas Kota Besar

jpnn.com - JAKARTA - Berikut prakiraaan cuaca hari ini Sabtu 2 Mei 2026. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang berpotensi terjadi di berbagai kota besar di Indonesia.

Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, Prakirawan Selly Brilian menerangkan daerah konvergensi memanjang di Samudra Pasifik utara Papua Nugini, selat Samudra Hindia barat daya Bengkulu, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua Tengah dan Papua Selatan.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

Oleh karena itu, BMKG memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang, yakni di wilayah Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Yogyakarta, Pontianak, dan Tanjung Selor.

Beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjungpinang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bengkulu.

Kemudian wilayah lainnya, yaitu Bandung, Semarang, Palangka Raya, Banjarmasin, Samarinda, Denpasar, Mataram, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke.

Adapun kota besar yang diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini ialah Kupang.

Sebelumnya, pada Jumat (1/5), BMKG mengingatkan nelayan dan pemangku kepentingan lainnya agar mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi di sejumlah perairan di Sumatera Utara.