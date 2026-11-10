Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Sebagian Besar RI

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Selasa 10 November 2026 yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Menurut BMKG, hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia.

Diawali dari Pulau Sumatra, Prakirawan BMKG Rana menyampaikan bahwa Kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Pangkalpinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung berpotensi diguyur hujan ringan. Sementara itu, masyarakat di Kota Padang dan Tanjungpinang diminta waspada hujan yang dapat disertai petir.

"Wilayah Palembang diprakirakan udara kabur, Jambi berawan tebal, sedangkan Medan hujan lebat," kata Rana dalam tayangan YouTube yang dipantau dari Jakarta.

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Beralih ke Pulau Jawa, cuaca di sebagian besar ibu kota provinsi, mulai dari Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, hingga Surabaya, diprakirakan diguyur hujan ringan,

Kemudian, untuk Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Selor, Samarinda, Palangka Raya, dan Banjarmasin.

"Waspadai hujan petir di wilayah Pontianak," tegas Rana.

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Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca di Mataram, Denpasar, dan Kupang diprakirakan hujan dengan intensitas ringan.

Untuk wilayah Sulawesi, cuaca diprakirakan berawan tebal di Kendari. Hujan ringan berpotensi mengguyur Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, dan Makassar.