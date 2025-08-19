Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Ringan Mengguyur Sebagian Besar Indonesia

menu
Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Selasa 19 Agustus 2025. BMKG memprakirakan cuaca hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. 

"Untuk Kota Banda Aceh dan juga Pekanbaru hari ini diprakirakan berawan tebal," kata Prakirawan cuaca BMKG Efa Septiani dalam saluran Youtube BMKG di Jakarta, Selasa (19/8).

Kondisi cuaca di Kota Padang diprakirakan udara kabur. BMKG menyampaikan bahwa terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di Medan dan Tanjungpinang.

Cuaca hujan dengan intensitas ringan juga diprakirakan mengguyur Kota Jambi dan Palembang.

Masyarakat diminta mewaspadai hujan yang disertai dengan petir yang berpotensi terjadi di Kota Bengkulu, Pangkalpinang, dan Bandar Lampung.

Di Pulau Jawa, untuk Serang dan Bandung diprakirakan hujan dengan intensitas ringan, Kota Surabaya diprakirakan hujan dengan intensitas sedang.

Masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan yang disertai dengan petir di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta.

Di Kupang diprakirakan cukup kondusif karena cerah berawan, Mataram dan Denpasar diprakirakan turun hujan dengan intensitas ringan.

BMKG memprakirakan sebagian besar Indonesia diguyur hujan ringan hari ini, Selasa 19 Agustus 2025.

