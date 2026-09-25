Prakiraan Cuaca Hari Ini, Jaksel dan Jaktim Bakal Diguyur Hujan Jumat Malam

jpnn.com, JAKARTA - Prakiraan cuaca hari ini di wilayah Ibu Kota Jakarta, Jumat (25/9) hari ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan pada Jumat malam ini.

Sementara itu, BMKG melalui laman Instagram @infobmg menyebutkan wilayah ibu kota lainnya yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara akan cerah berawan malam ini, sedangkan Kepulauan Seribu berawan tebal.

Adapun pada pagi hari, wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur diprakirakan berawan, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat cerah berawan, sementara Kepulauan Seribu diprediksi berawan tebal.

Pada siang hari, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Timur diprediksi berawan, sedangkan Kepulauan Seribu kemungkinan berawan tebal.

Sebelumnya, BMKG memprediksi ancaman kekeringan di Indonesia telah berakhir seiring masuknya musim hujan mulai Oktober-Desember 2026, meskipun fenomena El Nino di Samudra Pasifik diprakirakan bertahan hingga kuartal 1-2027.

Fenomena El Nino merupakan anomali suhu muka laut yang berpusat di Samudra Pasifik dan memiliki durasi siklus panjang yang mempengaruhi berbagai kawasan dunia dengan dampak yang berbeda-beda.

Di Indonesia, dampak utama El Nino berupa penekanan curah hujan dan kemarau panjang akan terhenti begitu sirkulasi angin monsun memasuki wilayah Nusantara dan memicu pembentukan awan hujan. (ant/jpnn)