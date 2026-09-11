Prakiraan Cuaca Hari Ini, Masyarakat Diminta Mewaspadai Hujan Disertai Petir

jpnn.com - JAKARTA – Berikut prakiraan cuaca hari ini Jumat 11 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem berupa hujan disertai petir di sebagian wilayah barat Indonesia.

"Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor," kata Prakirawan BMKG Henokhvita dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Jumat.

Meskipun terdapat peringatan hujan, BMKG memprakirakan sebagian besar kota-kota lainnya di wilayah barat Indonesia akan lebih didominasi oleh kondisi cuaca berawan.

Henokhvita menyebutkan potensi cuaca berawan dan berawan tebal tersebut berpeluang menyelimuti langit di wilayah Pangkal Pinang, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

Selain tutupan awan dan curah hujan, BMKG memprakirakan adanya potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin.

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Beralih ke pemantauan di kawasan timur Indonesia, BMKG memprakirakan adanya curah hujan dengan intensitas ringan yang berpeluang turun di sejumlah kawasan.

"Beralih ke bagian timur Indonesia. Diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya," ujarnya menambahkan.