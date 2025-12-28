menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Prakiraan Cuaca: Hari Ini Sebagian Besar Wilayah RI Berawan

Prakiraan Cuaca: Hari Ini Sebagian Besar Wilayah RI Berawan

Prakiraan Cuaca: Hari Ini Sebagian Besar Wilayah RI Berawan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi cuaca saat berawan tebal. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut prakiraan cuaca hari ini Minggu 28 Desember 2025 dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Laman resmi BMKG dilihat Minggu (28/12) memperlihatkan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi berawan.

Adapun cuaca berawan berpotensi terjadi di sejumlah kota besar, yakni Jakarta, Bandar Lampung, Bandung, Banjarbaru, Jayapura, Jayawijaya, dan Kendari.

Baca Juga:

Cuaca berawan juga diprakirakan di Makassar, Mamuju, Manado, Manokwari, dan Mataram.

Begitu juga cuaca di Kota Nabire, Palangka Raya, Samarinda, Semarang, Serang, dan Surabaya diprakirakan berawan.

Selanjutnya cuaca di Kota Ambon, Banda Aceh, Bengkulu, Denpasar, Jambi, Medan, dan Merauke diprediksi berawan tebal.

Baca Juga:

Awan tebal juga diprakirakan menggelayuti Kota Padang, Palembang, Pangkalpinang, Pontianak, Pekanbaru, Sofifi, Sorong, dan Yogyakarta. Sementara cuaca di Kota Gorontalo, Kupang, Palu, Tanjung Pinang, dan Tanjung Selor diprakirakan cerah berawan. (antara/jpnn)

Laman resmi BMKG dilihat Minggu (28/12) memperlihatkan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi berawan.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI