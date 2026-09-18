Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Daerah Diguyur Hujan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cauca di sejumlah wilayah di Indonesia pada Jumat (18/9).

Prakirawan BMKG Alya Sausan mengatakan sejumlah daerah bakal diguyur hujan yang disebabkan oleh adanya sirkulasi siklonik.

“Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini dapat meningkatkan potensi hujan di sekitar Sumatera bagian utara hingga tengah, Laut Natuna utara serta Kalimantan bagian utara,” ujar Alya Sausan dalam siaran yang diikuti dari Jakarta, Jumat.

Potensi peningkatan hujan juga terdapat di Jawa Barat hingga Banten, Papua bagian tengah, dan perairan utara Papua.

Hujan ringan diprakirakan terjadi di Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Bandung, Semarang, Tanjung Selor, dan Samarinda.

Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya.

Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Manokwari, Nabire, dan Jayapura.