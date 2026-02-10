Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 10 Februari, Basah Merata Sejak Pagi

jpnn.com - JAKARTA – Berikut prakiraan cuaca Jakarta hari ini Selasa 10 Februari 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BMKG memprakirakan seluruh wilayah DKI Jakarta diguyur hujan pada Selasa pagi.

Berdasarkan laman resmi BMKG di instagram @infobmkg di Jakarta, Selasa, kondisi hujan dengan intensitas ringan merata terjadi di DKI Jakarta.

Mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Hujan terus terjadi hingga siang hari bahkan dengan intensitas sedang di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

Sementara itu, untuk Kabupaten Kepulauan Seribu diperkirakan diselimuti awan tebal pada siang hari.

Beranjak ke sore hari, hujan dengan intensitas ringan merata terjadi di DKI Jakarta kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang masih diselimuti awan tebal.

Kemudian pada malam hari, hujan mulai mereda dan seluruh wilayah DKI Jakarta diselimuti awan tebal dari malam hingga Rabu dini hari.