menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 2 November 2025, Hujan Sejak Siang

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 2 November 2025, Hujan Sejak Siang

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 2 November 2025, Hujan Sejak Siang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Minggu 2 November 2025, hujan sejak siang. Foto/ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com - JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini Minggu 2 November 2025.

BMKG memprakirakan wilayah Jakarta hujan pada Minggu siang.

Pada pagi hari, seluruh wilayah Jakarta berawan tebal.

Baca Juga:

Siang hari, seluruh Jakarta diperkirakan hujan.

Jakarta Timur diselimuti hujan disertai petir.

Sore hari hingga dini hari seluruh wilayah Jakarta hujan ringan.

Baca Juga:

Hanya Kepulauan Seribu yang berawan tebal pada dini hari.

Suhu di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius.

Berikut data dari BMKG mengenai prakiraan cuaca Jakarta hari ini Minggu 2 November 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI