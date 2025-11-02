Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 2 November 2025, Hujan Sejak Siang

jpnn.com - JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini Minggu 2 November 2025.

BMKG memprakirakan wilayah Jakarta hujan pada Minggu siang.

Pada pagi hari, seluruh wilayah Jakarta berawan tebal.

Siang hari, seluruh Jakarta diperkirakan hujan.

Jakarta Timur diselimuti hujan disertai petir.

Sore hari hingga dini hari seluruh wilayah Jakarta hujan ringan.

Hanya Kepulauan Seribu yang berawan tebal pada dini hari.

Suhu di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius.