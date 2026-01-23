Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 23 Januari, BMKG Sampai Mengeluarkan Peringatan
jpnn.com - JAKARTA – Prakiraan cuaca Jakarta hari ini Jumat 23 Januari 2026, seluruh wilayah Ibu Kota diguyur hujan seharian.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laman media sosial Instagram memerinci Jakarta Barat diprakirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi hingga malam ini.
Suhu rata-rata wilayah itu Jumat ini sekitar 25 derajat Celcius.
Perlu diketahui, wilayah Jakarta Barat pada pagi hari ini sudah diguyur hujan lebat. Reda sesaat, hujan lagi. Rintik sebentar, deras lagi.
Adapun Jakarta Pusat juga diprediksi dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi sampai malam hari.
Suhu rata-rata Jakarta Pusat hari ini juga 25 derajat Celcius.
Cuaca Jakarta hari ini, kondisi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga akan terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
Adapun suhu rata-rata Jakarta Selatan dan Jakarta Utara hari ini 25 derajat Celcius, Jakarta Timur 24 derajat Celcius.
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini Jumat 23 Januari 2026, seluruh wilayah DKI Jakarta diguyur hujan.
