Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 27 Januari, Merata Pagi hingga Malam

jpnn.com - JAKARTA – Berikut informasi mengenai prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Selasa 27 Januari 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta diguyur hujan ringan hingga sedang pada pagi hingga malam.

BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ memerinci, wilayah DKI Jakarta pada pagi hari mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, hingga Kepulauan Seribu diperkirakan berawan dan hujan.

Memasuki siang hari, wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan diperkirakan hujan ringan.

Sedangkan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan tebal.

Kemudian, pada sore hingga malam hari, seluruh wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan dan sedang.

Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 28 derajat Celsius.

Memasuki siang hari suhu udara mencapai 26 hingga 28 Celsius.