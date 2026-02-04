menu
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 4 Februari, Pagi Sebagian Sudah Hujan

Prakiraan cuaca Jakarta hari ini Rabu 4 Februari 2026. Ilustrasi Foto: JPNN.com/Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini Rabu 4 Februari 2026.

BMKG memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hari ini hujan ringan hingga sedang pada Rabu siang hingga malam.

BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ merinci, wilayah DKI Jakarta pada pagi hari mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan seribu diperkiraan hujan ringan.

Sedangkan Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan diperkirakan berawan tebal.

Memasuki siang hari, wilayah Jakarta diperkirakan hujan ringan hingga sedang, kecuali Kepulauan Seribu diperkirakan berawan tebal.

Kemudian, pada sore hingga malam hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan hujan ringan, sedang, disertai petir.

Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 23 derajat hingga 28 derajat Celsius.

Memasuki siang hari suhu udara di Jakarta mencapai 27 derajat hingga 29 Celsius.

BMKG menyampaikan prakiraan cuaca Jakarta hari ini Rabu 4 Februari 2026, di mana sebagian wilayah sudah hujan sejak pagi.

