Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 5 Februari, Pagi Belum Hujan

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai prakiraan cuaca Jakarta hari ini Kamis 5 Februari 2026.

BMKG memprakirakan cuaca di sebagian wilayah Jakarta hari ini berpotensi hujan pada siang dan sore hari.

Pada Kamis pagi Jakarta diperkirakan cerah berawan kecuali Jakarta Selatan yang akan berawan.

Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu akan cerah dengan suhu rata-rata 26 – 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 72 – 83 persen, sedangkan kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 6,4 – 15,7 km/jam.

Memasuki siang hari Jakarta akan hujan ringan kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan berawan.

Suhu rata-rata 27 – 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 76 – 80 persen. Adapun kecepatan angin rata-rata angin 10,4 – 18,8 km/jam.

Selanjutnya pada sore hari sebagian Jakarta masih akan hujan ringan kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 28 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 75 – 78 persen, sedangkan kecepatan angin pada sore hari berkisar pada 4,5 – 17,2 km/jam.

Kemudian untuk malam hari sebagian Jakarta akan cerah kecuali Jakarta Selatan akan cerah berawan dan Kepulauan Seribu akan berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 25 - 27 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 84 – 88 persen. Kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 5,8 – 23,7 km/jam.