menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 9 Februari, Pagi yang Gelap

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 9 Februari, Pagi yang Gelap

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 9 Februari, Pagi yang Gelap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini 9 Februari 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut prakiraan cuaca Jakarta hari ini Senin 9 Februari 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BMKG memprakirakan hujan di Jakarta Barat (Jakbar) dan Jakarta Selatan (Jaksel) sepanjang hari pada Senin.

Kedua wilayah tersebut berawan tebal pada dini hari.

Baca Juga:

Pantauan JPNN.com, wilayah Jakarta Barat sudah diguyur hujan sejak dini hari hingga pagi ini. Bahkan hujan sempat deras.

Mendung tebal masih menggelayut di langit wilayah Jakarta Barat. Bahkan di wilayah Cengkareng sekitar pukul 06.00 WIB gelap mirip malam hari.

Adapun Jakarta Pusat dan Jakarta Timur berawan tebal dan menjadi hujan pada sore hingga malam hari.

Baca Juga:

Jakarta Utara (Jakut) mengalami hujan pada pagi hari dan berlanjut berawan tebal.

Kepulauan Seribu mengalami berawan tebal hingga malam hari.

Berikut cuaca Jakarta hari ini Senin 9 Februari 2026, di mana sebagian wilayah gelap akibat mendung tebal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI