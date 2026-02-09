Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 9 Februari, Pagi yang Gelap

jpnn.com - JAKARTA – Berikut prakiraan cuaca Jakarta hari ini Senin 9 Februari 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BMKG memprakirakan hujan di Jakarta Barat (Jakbar) dan Jakarta Selatan (Jaksel) sepanjang hari pada Senin.

Kedua wilayah tersebut berawan tebal pada dini hari.

Pantauan JPNN.com, wilayah Jakarta Barat sudah diguyur hujan sejak dini hari hingga pagi ini. Bahkan hujan sempat deras.

Mendung tebal masih menggelayut di langit wilayah Jakarta Barat. Bahkan di wilayah Cengkareng sekitar pukul 06.00 WIB gelap mirip malam hari.

Adapun Jakarta Pusat dan Jakarta Timur berawan tebal dan menjadi hujan pada sore hingga malam hari.

Jakarta Utara (Jakut) mengalami hujan pada pagi hari dan berlanjut berawan tebal.

Kepulauan Seribu mengalami berawan tebal hingga malam hari.