Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Basah sejak Pagi
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Senin 4 Mei 2026.

BMKG memprakirakan cuaca hari Senin di sebagian besar wilayah Jakarta berpotensi hujan ringan pada pagi hingga sore hari.

Pada Senin pagi hampir seluruh Jakarta diperkirakan akan hujan ringan bahkan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan bakal hujan sedang.

Namun, Kepulauan Seribu akan berawan dengan suhu rata-rata 27 – 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 71 – 85 persen, sedangkan kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 2,8 – 13,2 km/jam.

Memasuki siang hari seluruh Jakarta akan hujan ringan dengan suhu rata-rata 26 – 28 derajat Celcius, kelembapan udara rata-rata 78 – 88 persen, kecepatan angin rata-rata 6 – 22,2 km/jam.

Selanjutnya pada sore hari hampir seluruh wilayah Jakarta masih akan hujan ringan kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang akan berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 25 – 27 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 83 – 90 persen, sedangkan kecepatan angin pada sore hari berkisar pada 3,1 – 9,3 km/jam.

Kemudian untuk malam hari Jakarta akan berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 25 - 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 82 – 94 persen, sedangkan kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 1,2 – 16,8 km/jam.

Sementara itu, pada Selasa (5/5) dini hari Jakarta akan berawan, kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang bakal hujan ringan dengan suhu rata-rata 24 - 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 83 – 97 persen.

Berikut informasi dari BMKG mengenai prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Senin 4 Mei 2026. Semoga bermanfaat.

