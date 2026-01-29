Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Beberapa Daerah Sama Saja

jpnn.com - JAKARTA – Prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Kamis 29 Januari 2026, berpotensi turun hujan lebat hingga sangat lebat.

Tidak hanya Jakarta, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) potensi hujan lebat hingga sangat lebat juga terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada hari ini.

"Kombinasi dinamika atmosfer menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Yogyakarta, Sulawesi Utara dan NTT," kata Prakirawan BMKG, Ina Indah H dalam prakiraan cuaca daring diikuti dari Jakarta, Kamis.

Secara khusus untuk sejumlah kota besar di Tanah Air, Ina mengatakan di Sumatra terdapat potensi udara kabut di Banda Aceh, berawan tebal di Medan, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang.

Potensi hujan ringan diperkirakan turun di wilayah Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu dan Palembang pada hari ini, disertai dengan kemungkinan hujan petir di daerah Bandarlampung.

Untuk wilayah Jawa, BMKG memprakirakan potensi hujan ringan di Serang dan Bandung, hujan intensitas sedang di Jakarta dan hujan lebat di Yogyakarta. Hanya Surabaya yang pada hari ini diprediksi berawan tebal di Pulau Jawa.

Dia menyebut bahwa di Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Palangka Raya dan Samarinda serta hujan disertai petir di Tanjung Selor dan Banjarmasin.

Terdapat juga potensi hujan intensitas ringan di Denpasar dan Kupang serta kondisi cuaca berawan tebal di Mataram.