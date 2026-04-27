Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Berawan dari Siang Hingga Malam

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada Senin di hampir sebagian besar wilayah Jakarta berpotensi berawan pada siang hingga malam hari.

Pada Senin pagi seluruh Jakarta diperkirakan akan cerah kecuali Kepulauan Seribu yang akan cerah berawan dengan suhu rata-rata 28 – 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 65 – 79 persen, sedangkan kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 0,4 – 3,2km/jam.

Lalu pada siang hari Jakarta akan berawan, kecuali Jakarta Utara akan cerah berawan dan Kepulauan Seribu yang akan cerah untuk suhu rata-rata 28 – 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 68 – 80 persen, sedangkan kecepatan angin rata-rata angin 4,1 – 12,4 km/jam.

Selanjutnya pada sore hari seluruh wilayah Jakarta masih akan berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 28 – 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 74 – 79 persen, sedangkan kecepatan angin pada sore hari berkisar pada 1,7 – 7,8 km/jam.

Kemudian untuk malam hari Jakarta masih berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 26 - 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 74 – 89 persen, sedangkan kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 2,2 – 10,4 km/jam.

Sementara pada Selasa (28/4) dini hari Jakarta akan cerah berawan, kecuali Jakarta Pusat dan Jakarta Barat yang akan cerah sementara Kepulauan Seribu akan hujan ringan untuk suhu rata-rata 25 - 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 84 – 94 persen, sedangkan kecepatan angin berkisar pada 2,8 – 7,1 km/jam. (antara/jpnn)