Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Berawan Hingga Hujan Ringan

jpnn.com, JAKARTA - DKI Jakarta diperkirakan akan cerah berawan hingga hujan ringan pada Senin (21/9) di sejumlah wilayah, demikian informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Hujan ringan diprakirakan terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu.

Jakarta Selatan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara 25-32 derajat Celsius. Hujan ringan berpotensi turun pada sore hingga petang. Sementara itu, cuaca pada pagi hingga siang hari diprakirakan cerah berawan.

Untuk Jakarta Timur juga berpotensi mengalami hujan ringan. Suhu udara diprakirakan berada pada kisaran 25-33 derajat Celsius.

Hujan ringan berpotensi terjadi sekitar pukul 19.00 WIB, sedangkan pagi hingga siang hari diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Untuk Kepulauan Seribu, BMKG memprakirakan hujan ringan dengan suhu 28-29 derajat Celsius. Hujan ringan berpotensi terjadi pada dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Setelah itu, cuaca diprakirakan berawan hingga cerah berawan sebelum kembali berawan tebal pada malam hari.

Sementara Jakarta Barat diprakirakan berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius. Kondisi cerah berawan diprediksi mendominasi pada pagi hingga sore hari.