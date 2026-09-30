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Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Eh Hujan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Eh Hujan
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Prakiraan cuaca Jakarta hari ini, sore hingga malam diguyur hujan. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut informasi mengenai prakiraan cuaca Jakarta hari ini Rabu 30 September 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta hujan ringan pada Rabu sore hingga malam.

BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ merinci, wilayah DKI Jakarta pada pagi hari seperti Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah hingga cerah berawan.

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Memasuki siang hari, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan diperkirakan udara kabut.

Sedangkan Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah berawan.

Lalu, pada sore hingga malam hari wilayah Jakarta diperkirakan hujan ringan hingga sedang.

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Suhu udara di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 25 derajat hingga 31 derajat Celsius.

Memasuki siang hari suhu udara mencapai 29 sampai 33 derajat Celsius, sedangkan malam hari mencapai 25 sampai 28 derajat Celcius. (antara/jpnn)

BMKG merilis data prakiraan cuaca Jakarta hari ini Rabu 30 September 2026, ada potensi wilayah ibu kota diguyur hujan.


Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

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