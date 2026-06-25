Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Enggak Semua Wilayah Basah
jpnn.com - JAKARTA – Berikut prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Kamis 25 Juni 2026, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
BMKG memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hujan ringan pada Kamis pagi hingga malam.
BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ merinci, wilayah DKI Jakarta pada pagi hari mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah hingga berawan.
Adapun Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan hujan ringan hingga berawan tebal.
Memasuki siang hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan berawan hingga berawan tebal.
Lalu, pada sore hingga malam hari, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah hingga berawan.
Sedangkan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan hujan ringan hingga berawan tebal.
Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 23 derajat hingga 28 derajat Celsius, lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 27 derajat hingga 31 Celsius.
Silakan disimak prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Kamis 25 Juni 2026, di mana tidak semua wilayah basah.
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