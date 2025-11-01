menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Disertai Petir pada Sabtu Siang

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Disertai Petir pada Sabtu Siang

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Disertai Petir pada Sabtu Siang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Sabtu 1 November 2025, BMKG menyebutkan wilayah Ibu Kota berpotensi hujan disertai petir. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Sabtu 1 November 2025.

BMKG memprakirakan hujan disertai petir akan terjadi di beberapa wilayah Jakarta pada Sabtu siang.

Kondisi cuaca tersebut terjadi di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Baca Juga:

Sementara, Kota Jakarta Utara diguyur hujan sedang dan hujan ringan diprediksi terjadi di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kondisi hujan berlanjut hingga Sabtu sore, dengan sejumlah wilayah diprediksi mengalami hujan ringan, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara.

Sementara, untuk Kabupaten Kepulauan Seribu akan diselimuti awan tebal di sore hari.

Baca Juga:

Beranjak ke malam hari, hujan ringan diperkirakan masih mengguyur Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Sementara, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara diprediksi berawan lalu Jakarta Timur serta Kepulauan Seribu diperkirakan akan diselimuti awan tebal di Sabtu malam.

BMKG menyampaikan prakiraan cuaca Jakarta hari ini Sabtu 31 November 2025, berikut informasi detailnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI