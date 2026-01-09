Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 9 Januari 2026, Merata

jpnn.com - JAKARTA – Berikut prakiraan cuaca Jakarta hari ini Jumat 9 Januari 2026, berdasar data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Prakiraan cuaca dari BMKG yang diunggah laman BPBD Jakarta, Jumat, sejumlah wilayah ibu kota berpotensi dilanda hujan.

Kondisi cuaca tersebut menunjukkan variasi intensitas dan waktu di masing-masing wilayah kota administrasi hingga Kabupaten Kepulauan Seribu.

Pada pukul 13.00 WIB, hujan diprakirakan turun secara merata di lima kota administrasi Jakarta.

Wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 26 derajat Celsius (°C).

Sementara itu, wilayah Jakarta Barat diprakirakan mengalami hujan sedang dengan tingkat kelembapan 86 persen.

Sebelumnya, pada pukul 10.00 WIB, hujan ringan diprakirakan sudah mulai turun di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur dengan suhu 28 °C.

Pada waktu yang sama, wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara masih dalam kondisi berawan.