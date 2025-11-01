Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 1 November 2025, Waspada Hujan Disertai Petir
Sabtu, 01 November 2025 – 09:30 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Warga Jakarta diminta mewaspadai potensi hujan dari siang hingga sore hari, Sabtu (1/11).
Cuaca Jakarta hari ini berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara.
"Tetap waspada, batasi aktivitas luar saat cuaca ekstrem, dan pantau info resmi BMKG di cuaca.bmkg.go.id," demikian pernyataan resmi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Sabtu (1/11).
Berikut Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 1 November 2025:
Jakarta Barat
Diperkirakan mengalami hujan sedang sekitar pukul 16.00 WIB dengan suhu sekitar 24°C dan kecepatan angin 7 Km/jam.
Jakarta Pusat
