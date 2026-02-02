Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sama dengan Kota-kota Besar Lainnya

jpnn.com - JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini Senin 2 Februari 2026 dan kota-kota besar di Indonesia.

BMKG memprakirakan mayoritas kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, berpotensi diselimuti awan hingga diguyur hujan dengan intensitas ringan.

“Untuk di Pulau Jawa, hujan ringan hingga sedang berpotensi merata terjadi di Banten, Jakarta, Bandung, Semarang. Yogyakarta, dan Surabaya,” ujar Prakirawan BMKG Medayu Bestari dalam siaran yang diikuti dari Jakarta.

Dalam sistem peringatan dini cuaca BMKG, untuk wilayah Sumatera, kota-kota besar yang berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang yakni Medan, Bengkulu, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung. Sementara Aceh dan Tanjung Pinang diprakirakan berawan.

Sementara di Pulau Kalimantan, kota Palangkaraya, Samarinda, dan Pontianak diprakirakan hujan ringan.

Adapun Banjarmasin dan Tanjung Selor berpotensi hujan lebat disertai kilat.

Baca Juga: Cuaca Buruk Hari Ini Jadi Tantangan Tim SAR Mencari Korban Longsor Cisarua

“Sementara Bali, Mataram, dan Kupang berpotensi diguyur hujan ringan,” ujarnya.

Untuk di pulau Sulawesi, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Mamuju, dan Makassar. Kota Kendari berpotensi diguyur hujan lebat disertai kilat. Sementara Palu, Gorontalo, dan Manado berawan tebal.