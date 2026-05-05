Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sebagian Wilayah Ibu Kota Hujan, Berikut Datanya

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Selasa 5 Mei 2026.

BMKG memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hari ini diguyur hujan ringan hingga petir pada pagi hingga sore.

Melalui laman resminya yang dikutip di Jakarta, Selasa, BMKG merinci wilayah DKI Jakarta pada pagi hari seperti Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara diperkirakan berawan hingga hujan ringan, sedangkan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan petir.

Memasuki siang hari, sebagian wilayah Jakarta seperti Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan diperkirakan hujan ringan.

Sedangkan Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan.

Sedangkan pada sore hari hingga malam hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan berawan tebal.

Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 24 derajat hingga 27 derajat Celsius, lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 27 sampai 28 derajat Celsius.

Adapun pada malam hari mencapai 26 sampai 29 derajat Celcius.