Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, yang Punya Rencana Bepergian Dimohon Hati-hati
jpnn.com - JAKARTA – Berikut prakiraan cuaca Jakarta hari ini Sabtu 21 Februari 2026, dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
BMKG memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hujan ringan hingga disertai petir pada Sabtu pagi hingga malam.
BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ merinci, wilayah DKI Jakarta pada pagi hari mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu, diperkirakan hujan ringan hingga petir.
Memasuki siang hari, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan.
Sedangkan Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan diperkirakan hujan ringan.
Lalu sore hari, wilayah Jakarta diperkirakan hujan ringan, kecuali Kepulauan Seribu diperkirakan berawan tebal.
Kemudian pada malam hari, wilayah Jakarta diperkirakan hujan sedang hingga disertai petir.
Suhu udara pada hari ini di Jakarta pada pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 24 derajat hingga 28 derajat Celsius.
BMKG merilis data prakiraan cuaca Jakarta hari ini Sabtu 21 Februari 2026, dari pagi hingga malam.
