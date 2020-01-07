Prakiraan Cuaca Jakarta Senin 16 Maret, Berawan pada Sore & Malam Hari

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada Senin di seluruh wilayah Jakarta berpotensi berawan pada sore dan malam hari.

Pada Senin pagi sebagian besar Jakarta diperkirakan cerah berawan kecuali Jakarta Pusat, Jakarta Barat yang akan berawan dan Kepulauan Seribu yang akan cerah dengan suhu rata-rata 27 – 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 49 – 81 persen, sedangkan kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 9 – 14,5 km/jam.

Memasuki siang hari seluruh Jakarta akan cerah, untuk suhu rata-rata 27 – 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 50 – 78 persen, sedangkan kecepatan angin rata-rata angin 10,4 – 18 km/jam.

Selanjutnya pada sore hari Jakarta akan berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 28 - 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 57 – 72 persen. Sedangkan kecepatan angin pada sore hari berkisar pada 9,6 – 16,5 km/jam.

Kemudian untuk malam hari Jakarta masih akan berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 28 - 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 70 – 75 persen, sedangkan kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 10 – 22,9 km/jam.

Sementara itu, pada Selasa (17/3) dini hari sebagian Jakarta akan cerah berawan, kecuali Kepulauan Seribu yang akan berawan untuk suhu rata-rata 24 - 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 83 – 87 persen, sedangkan kecepatan angin berkisar pada 5,1 – 15,2 km/jam. (antara/jpnn)