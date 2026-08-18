Prakiraan Cuaca Riau Hari Ini, Sejumlah Wilayah Diprediksi Hujan Ringan
jpnn.com, RIAU - Cuaca di Provinsi Riau pada Selasa (18/8/2026) diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.
Hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah mulai siang hingga malam dan berlanjut pada dini hari.
Forecaster On Duty BMKG Yasir P mengatakan pada pagi hari cuaca Riau umumnya kabur hingga cerah berawan.
Kondisi tersebut kemudian berubah menjadi cerah berawan hingga berawan pada siang dan sore hari.
“Hujan dengan intensitas ringan diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir pada siang hingga sore hari,” ungkap Yasir.
Potensi hujan ringan kembali meluas pada malam hingga dini hari.
Sejumlah wilayah yang berpeluang diguyur hujan antara lain Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru.
Meski terdapat potensi hujan, BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Riau pada hari ini.
Forecaster On Duty BMKG Yasir P mengatakan pada pagi hari cuaca Riau umumnya kabur hingga cerah berawan.
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