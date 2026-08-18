Prakiraan Cuaca Selasa 18 Agustus, Sebagian Wilayah Indonesia Diguyur Hujan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Indonesia diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Selasa.

Sebagaimana unggahan akun Instagram resmi BMKG (@infobmkg), kondisi cuaca yang bervariasi tersebut terjadi di sejumlah kota di bagian barat hingga timur Indonesia.

Di wilayah Indonesia bagian barat, hujan ringan diprakirakan terjadi di Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Serang, dan Tanjung Selor.

Sementara itu, wilayah Padang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang.

Sejumlah kota lainnya diprakirakan berawan, yakni Pangkalpinang, Semarang, dan Yogyakarta.

BMKG juga memprakirakan kondisi berawan tebal di Jambi, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Samarinda. Sementara itu, Bengkulu, Palembang, Palangka Raya, dan Banjarmasin diprakirakan mengalami udara berkabut

Adapun Pontianak diprakirakan mengalami kondisi asap kabut.

Untuk wilayah Indonesia bagian timur, hujan ringan berpotensi terjadi di Denpasar, Mamuju, Palu, Jayapura dan Jayawijaya.