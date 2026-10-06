Prakiraan Cuaca Selasa Pagi, Jakarta Diselimuti Awan Tebal, Sore Diguyur Hujan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta dalam kondisi cuaca diselimuti awan tebal pada Selasa pagi.

Berdasarkan data dari laman resmi BMKG di instagram @infobmkg di Jakarta, Selasa menyatakan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diprediksi dalam kondisi cuaca berawan tebal di Selasa pagi pukul 07.00 WIB.

Sementara untuk Jakarta Timur diprediksi dalam kondisi cuaca diselimuti awan di pagi tersebut

Kemudian pada siang hari pukul 13.00 WIB seluruh wilayah di DKI Jakarta diprediksi cerah berawan.

Sementara di sore hari pukul 16.00 WIB, hujan dengan intensitas ringan diprediksi mengguyur Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Untuk Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu diperkirakan dalam kondisi cuaca berawan tebal.

Lalu di malam hari pukul 19.00 WIB seluruh wilayah Jakarta diprediksi dalam kondisi cuaca berawan. Dan pukul 22.00 WIB hingga Rabu dini hari seluruh wilayah di Jakarta diselimuti awan tebal.

Kemudian untuk suhu udara di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 25 Derajat Celsius hingga 34 Derajat Celsius. BMKG juga menyatakan bahwa kecepatan angin berkisar antara 1 Kilometer (Km) per jam hingga 16 Km per jam di daerah setempat. (antara/jpnn)