Praktik Aborsi di Banda Aceh Terbongkar, Begini Ceritanya

jpnn.com - Praktik aborsi atau pengguguran kandungan dengan melibatkan tiga orang sebagai terduga pelaku dibongkar Tim Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimsus) Polda Aceh.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto menyebut ketiga pelaku ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial MR (19), NJN (24), dan SBR (46) yang merupakan bidan.

"Para pelaku saat ini diamankan di Polda Aceh untuk menjalani proses hukum dan kepentingan pengembangan kasus ini karena disinyalir praktik aborsi yang dilakukan oleh bidan SBR sudah lama berjalan," kata Kombes Joko, Rabu (23/9/2026).

Kasus itu berawal ketika perempuan berinisial GH yang merupakan pacar MR mengaku hamil. Keduanya kemudian mencari cara untuk menggugurkan kandungan.

"GH juga menghubungi NJN, ibu kandung MR, memberitahukan kehamilannya sekaligus meminta biaya aborsi sebesar Rp 6 juta," kata Perwira menengah Polda Aceh itu.

Setelah mendapatkan uang, NJN berangkat ke Banda Aceh untuk menemani GH melakukan aborsi di tempat praktik bidan berinisial SBR di kawasan Punge Jurong, Kota Banda Aceh.

Proses aborsi dilakukan dengan cara meminum obat yang diberikan bidan SBR. Janin dari kandungan GH kemudian gugur dari rahimnya. Setelah itu, GH bersama NJN membayar sebesar Rp 2 juta.

"Keduanya kemudian pulang dengan membawa janin yang dibungkus kain putih untuk ditanam," kata Joko.