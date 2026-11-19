jpnn.com, JAKARTA - Penguatan praktik budi daya pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP) dan kemitraan menjadi bagian penting bagi peningkatan produktivitas dan keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. Langkah tersebut dinilai semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk memenuhi pasar domestik, termasuk implementasi mandatori biodiesel B50.

Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) R. Aziz Hidayat mengatakan kinerja produksi sawit nasional menunjukkan peningkatan. Produksi yang tahun lalu mencapai 48,16 juta ton diperkirakan meningkat menjadi 51,66 juta ton pada tahun ini.

Hingga Juli, produksi juga naik dari 33,4 juta ton menjadi 35,6 juta ton. Sementara itu, nilai ekspor sawit mencapai US$23,2 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$20,9 miliar.

“Yang membanggakan, nilai ekspor sampai Juli itu US$23,2 miliar. Tahun lalu, Juli sekitar US$20,9 miliar. Devisanya Rp403 triliun. Mudah-mudahan bisa memecahkan rekor saat Covid-19 dulu yang sekitar Rp700 triliun sampai akhir tahun,” ujar Aziz dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) bertemakan Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Wujudkan Sawit Berkelanjutan di Gedung C Kementerian Pertanian, Rabu (18 November 2026).

Meski demikian, dia mengingatkan peningkatan produksi belum sepenuhnya menjawab persoalan produktivitas. Menurutnya, produktivitas kebun masih menghadapi tantangan, bahkan cenderung stagnan di sejumlah wilayah.

“Produksi dan produktivitas menjadi masalah utama. Stagnan, bahkan turun. Apalagi biodiesel kita naik dari B40 ke B50,” katanya.

Aziz menilai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) perlu mendapat perhatian lebih besar. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperbaiki kondisi tanaman pekebun sekaligus menjaga pasokan bahan baku sawit.

Berdasarkan data yang disampaikan Aziz, realisasi PSR mencapai sekitar 420.000 hektare dengan melibatkan 190.000 pekebun hingga November. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dokumen kepemilikan lahan dan kebun yang berada di kawasan hutan.